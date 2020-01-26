Названы продукты лучше всего сжигающие жир и наращивающие мышцы

Во время интенсивных тренировок для быстрого сжигания жира и наращивания мышечной массы следует есть яйца, бананы, авокадо и другие продукты.

Продукты для жиросжигания Streetworkout

Как сообщает La Vanguardia, со ссылкой на врачей-диетологов, яйца полезны тем, что содержат белок и лейцин, позволяющий мышцам расти быстрее. Также это вещество содержится в курятине, которая, по мнению диетологов, может послужить хорошей альтернативой красному мясу. Вегетарианцы могут заменять курицу тофу, в котором белок также содержится. Кроме того, тофу является отличным завтраком или легким перекусом для спортсменов.

Диетологи утверждают, что бананы прекрасно насыщают за счет содержащихся в них углеводов и в то же время позволяют есть меньше на протяжении дня. Их рекомендуется употреблять перед тренировками, а после — натуральный йогурт. Также во время тренировок рекомендуется есть авокадо и бобовые. Эти продукты полезны благодаря высокому содержанию насыщенных жиров, а также белков и углеводов.

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