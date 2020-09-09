Названы причины смерти "Мистера Вселенная"

Прославленный чешский культурист Якуб Шубрт, который скоропостижно скончался в возрасте 32 лет, умер от полиорганной недостаточности, сообщает Ronnie.cz.

Полиорганная недостаточность – это тяжелая неспецифическая стресс-реакция организма. Главной особенностью является неудержимость развития повреждения органа или системы до такой степени, что он не способен поддерживать жизнеобеспечение организма.

Шубрт в 21 год выиграл юниорский турнир "Мистер Вселенная" под эгидой Национальной ассоциации любительского бодибилдинга (NABBA).

Как сообща OBOZREVATEL, накануне 22-летний американский боксер Даниэль Гонсалес был застрелен в Морено-Валли, штат Калифорния, на пикнике в честь Дня труда

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