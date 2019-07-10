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Названы 5 упражнений, которые сжигают калории лучше бега

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Каждый человек, который пытается похудеть задается вопросом: какие упражнения следует делать, чтобы как можно быстрее достичь желаемой цифры на весах?

Пробежки в течение дня помогают решить эту задачу, но незначительно. Или приходится тратить на этот вид спорта уйму времени, ведь за час умеренного бега (6-7 км/ч) тратиться всего в среднем 400 ккал. Ученые подсчитали, чем можно заменить бег и увеличить количество сжигаемых ккал?

Прыжки со скакалкой

Такой вид спорта помогает не только бороться с лишним весом, но и многое другое:

  • тренируется выносливость;

  • разгоняется метаболизм;

  • улучшается рельеф мышц;

  • развивается координация и ловкость;

  • увеличивается сила и выносливость сердечно-сосудистой системы.

Названы 5 упражнений, которые сжигают калории лучше бега

Важно: за 1 час занятия таким видом спорта уходит в среднем около 900 ккал.

Выполнение упражнения:

  1. Приземляться необходимо на носочки.

  2. Спину держать прямо, локти прижать близко к корпусу.

  3. Синхронно крутить кистями и скакалкой.

  4. Держать темп дыхания.

  5. Тренироваться в одной скорости.

Бурпи

Польза:

  • энергия сжигается даже в состоянии покоя;

  • повышается баланс и равновесие;

  • подтягиваются очертания тела;

  • улучшается работа сердца.

Важно: на выполнение 1 упражнения затрачивается 1,43 ккал.

Названы 5 упражнений, которые сжигают калории лучше бега

Выполнение упражнения:

  1. Встать прямо, ноги поставить на ширину плеч, руки опустить по бокам.

  2. Присесть, ладони опустить на пол.

  3. Отпрыгнуть назад таким образом, чтобы туловище стало одной прямой линией;

  4. Подпрыгнуть и вернуться в положение сидя;

  5. Выпрямить ноги и подпрыгнуть. При этом поднять руки над головой.

Велосипед

Почему стоит кататься:

  • помогает бороться с целлюлитом;

  • основная нагрузка приходится на бёдра и ягодицы;

  • ускоряется обмен веществ.

Важно: 1 час катания поможет сжечь в среднем 500-600 ккал.

Названы 5 упражнений, которые сжигают калории лучше бега

Правильность езды на велосипеде для сжигания жира:

  1. Скорость движения не ниже 15 км/ч.

  2. Пульс в среднем 140 ударов в минуту, но не выше 150.

  3. Ускорение (цикличность).

  4. Езда по пересеченной местности.

Альпинист

На что направлено действие:

  • тренировка мышц кора;

  • улучшение работы сердечно-сосудистой системы;

  • в работу включается большая группа мышц;

  • динамическая и статическая нагрузка на пресс.

Названы 5 упражнений, которые сжигают калории лучше бега

Важно: за одну минуту выполнения данного упражнения расходуется в среднем 12 ккал.

Как правильно выполнять:

  1. Стать в планку на прямых руках.

  2. Ноги вместе или на ширине таза.

  3. Кисти рук расположить строго под плечами.

  4. Ровное и равномерное дыхание. Выдох при подтягивании колена к себе, вдох – при возвращении в исходное положение.

Плавание

Что помогает развивать:

  • закалка для организма;

  • тренировка дыхания;

  • регуляция обмена веществ;

  • положительное влияние на работу сердца;

  • развитие выносливости.

Важно: количество сжигаемых ккал зависит от выбранного стиля и скорости. 1 час интенсивных занятий поможет израсходовать до 700 ккал.

Названы 5 упражнений, которые сжигают калории лучше бега

Рекомендации по плаванию для сжигания жира:

  1. Заниматься регулярно, не менее 3 раз в неделю.

  2. Время занятия не менее 40 минут.

  3. Перед занятиями в воде необходимо выполнить разминку возле бассейна 40-45 минут.

  4. Подобрать оптимальную интенсивность тренировок.

Для того, чтобы как можно быстрее достичь эффекта и увидеть в зеркале фигуру мечты необходимо менять виды упражнений и нагрузки, соблюдать правильное питание и результат не заставит себя ждать.

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Темы
Диеты и фитнес культуризм и бодибилдинг
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