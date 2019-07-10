Названы 5 упражнений, которые сжигают калории лучше бега

Каждый человек, который пытается похудеть задается вопросом: какие упражнения следует делать, чтобы как можно быстрее достичь желаемой цифры на весах?
Пробежки в течение дня помогают решить эту задачу, но незначительно. Или приходится тратить на этот вид спорта уйму времени, ведь за час умеренного бега (6-7 км/ч) тратиться всего в среднем 400 ккал. Ученые подсчитали, чем можно заменить бег и увеличить количество сжигаемых ккал?
Прыжки со скакалкой
Такой вид спорта помогает не только бороться с лишним весом, но и многое другое:
тренируется выносливость;
разгоняется метаболизм;
улучшается рельеф мышц;
развивается координация и ловкость;
увеличивается сила и выносливость сердечно-сосудистой системы.
Важно: за 1 час занятия таким видом спорта уходит в среднем около 900 ккал.
Выполнение упражнения:
Приземляться необходимо на носочки.
Спину держать прямо, локти прижать близко к корпусу.
Синхронно крутить кистями и скакалкой.
Держать темп дыхания.
Тренироваться в одной скорости.
Бурпи
Польза:
энергия сжигается даже в состоянии покоя;
повышается баланс и равновесие;
подтягиваются очертания тела;
улучшается работа сердца.
Важно: на выполнение 1 упражнения затрачивается 1,43 ккал.
Выполнение упражнения:
Встать прямо, ноги поставить на ширину плеч, руки опустить по бокам.
Присесть, ладони опустить на пол.
Отпрыгнуть назад таким образом, чтобы туловище стало одной прямой линией;
Подпрыгнуть и вернуться в положение сидя;
Выпрямить ноги и подпрыгнуть. При этом поднять руки над головой.
Велосипед
Почему стоит кататься:
помогает бороться с целлюлитом;
основная нагрузка приходится на бёдра и ягодицы;
ускоряется обмен веществ.
Важно: 1 час катания поможет сжечь в среднем 500-600 ккал.
Правильность езды на велосипеде для сжигания жира:
Скорость движения не ниже 15 км/ч.
Пульс в среднем 140 ударов в минуту, но не выше 150.
Ускорение (цикличность).
Езда по пересеченной местности.
Альпинист
На что направлено действие:
тренировка мышц кора;
улучшение работы сердечно-сосудистой системы;
в работу включается большая группа мышц;
динамическая и статическая нагрузка на пресс.
Важно: за одну минуту выполнения данного упражнения расходуется в среднем 12 ккал.
Как правильно выполнять:
Стать в планку на прямых руках.
Ноги вместе или на ширине таза.
Кисти рук расположить строго под плечами.
Ровное и равномерное дыхание. Выдох при подтягивании колена к себе, вдох – при возвращении в исходное положение.
Плавание
Что помогает развивать:
закалка для организма;
тренировка дыхания;
регуляция обмена веществ;
положительное влияние на работу сердца;
развитие выносливости.
Важно: количество сжигаемых ккал зависит от выбранного стиля и скорости. 1 час интенсивных занятий поможет израсходовать до 700 ккал.
Рекомендации по плаванию для сжигания жира:
Заниматься регулярно, не менее 3 раз в неделю.
Время занятия не менее 40 минут.
Перед занятиями в воде необходимо выполнить разминку возле бассейна 40-45 минут.
Подобрать оптимальную интенсивность тренировок.
Для того, чтобы как можно быстрее достичь эффекта и увидеть в зеркале фигуру мечты необходимо менять виды упражнений и нагрузки, соблюдать правильное питание и результат не заставит себя ждать.
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