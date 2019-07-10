Названы 5 упражнений, которые сжигают калории лучше бега

Каждый человек, который пытается похудеть задается вопросом: какие упражнения следует делать, чтобы как можно быстрее достичь желаемой цифры на весах?

Пробежки в течение дня помогают решить эту задачу, но незначительно. Или приходится тратить на этот вид спорта уйму времени, ведь за час умеренного бега (6-7 км/ч) тратиться всего в среднем 400 ккал. Ученые подсчитали, чем можно заменить бег и увеличить количество сжигаемых ккал?

Прыжки со скакалкой

Такой вид спорта помогает не только бороться с лишним весом, но и многое другое:

тренируется выносливость;

разгоняется метаболизм;

улучшается рельеф мышц;

развивается координация и ловкость;

увеличивается сила и выносливость сердечно-сосудистой системы.

Важно: за 1 час занятия таким видом спорта уходит в среднем около 900 ккал.

Выполнение упражнения:

Приземляться необходимо на носочки. Спину держать прямо, локти прижать близко к корпусу. Синхронно крутить кистями и скакалкой. Держать темп дыхания. Тренироваться в одной скорости.

Бурпи

Польза:

энергия сжигается даже в состоянии покоя;

повышается баланс и равновесие;

подтягиваются очертания тела;

улучшается работа сердца.

Важно: на выполнение 1 упражнения затрачивается 1,43 ккал.

Выполнение упражнения:

Встать прямо, ноги поставить на ширину плеч, руки опустить по бокам. Присесть, ладони опустить на пол. Отпрыгнуть назад таким образом, чтобы туловище стало одной прямой линией; Подпрыгнуть и вернуться в положение сидя; Выпрямить ноги и подпрыгнуть. При этом поднять руки над головой.

Велосипед

Почему стоит кататься:

помогает бороться с целлюлитом;

основная нагрузка приходится на бёдра и ягодицы;

ускоряется обмен веществ.

Важно: 1 час катания поможет сжечь в среднем 500-600 ккал.

Правильность езды на велосипеде для сжигания жира:

Скорость движения не ниже 15 км/ч. Пульс в среднем 140 ударов в минуту, но не выше 150. Ускорение (цикличность). Езда по пересеченной местности.

Альпинист

На что направлено действие:

тренировка мышц кора;

улучшение работы сердечно-сосудистой системы;

в работу включается большая группа мышц;

динамическая и статическая нагрузка на пресс.

Важно: за одну минуту выполнения данного упражнения расходуется в среднем 12 ккал.

Как правильно выполнять:

Стать в планку на прямых руках. Ноги вместе или на ширине таза. Кисти рук расположить строго под плечами. Ровное и равномерное дыхание. Выдох при подтягивании колена к себе, вдох – при возвращении в исходное положение.

Плавание

Что помогает развивать:

закалка для организма;

тренировка дыхания;

регуляция обмена веществ;

положительное влияние на работу сердца;

развитие выносливости.

Важно: количество сжигаемых ккал зависит от выбранного стиля и скорости. 1 час интенсивных занятий поможет израсходовать до 700 ккал.

Рекомендации по плаванию для сжигания жира:

Заниматься регулярно, не менее 3 раз в неделю. Время занятия не менее 40 минут. Перед занятиями в воде необходимо выполнить разминку возле бассейна 40-45 минут. Подобрать оптимальную интенсивность тренировок.

Для того, чтобы как можно быстрее достичь эффекта и увидеть в зеркале фигуру мечты необходимо менять виды упражнений и нагрузки, соблюдать правильное питание и результат не заставит себя ждать.

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