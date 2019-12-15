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15 декабря • обновлено в 21:16
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Названо условие допуска россиян к Олимпиаде-2020

3.1т
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Президент международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил, что к предстоящей Олимпиаде допустят только чистых российских спортсменов.

Себастьян Коу

Себастьян Коу

"Я не собираюсь рисковать или ставить под угрозу карьеру чистых спортсменов, которые посвятили минимум половину своей молодой жизни тому, чтобы достичь этой точки — Олимпиады", — цитирует Коу Independent.

По словам Коу, только когда он будет абсолютно уверен в чистоте россиян, они будут допущены к соревнованиям.

Кроме того, россиянин должен будет доказать, что он сам и его тренеры "не замешаны в манипулировании и удалении данных Московской антидопинговой лаборатории".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 9 декабря российских спортсменов отстранили от международных соревнований на 4-летний срок. У России есть возможность в течение 21 дня подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.

Позже WADA озвучило официальное решение по России на Евро-2020.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
допинговый скандал
Теги
WADA Новости России
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Откуда, спрашивается, на немытой чистым взяться ????
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2
0
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Позорище на весь мир!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Блин, опять украина все медали выиграет
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4

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