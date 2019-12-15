Названо условие допуска россиян к Олимпиаде-2020

Президент международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил, что к предстоящей Олимпиаде допустят только чистых российских спортсменов.

Себастьян Коу

"Я не собираюсь рисковать или ставить под угрозу карьеру чистых спортсменов, которые посвятили минимум половину своей молодой жизни тому, чтобы достичь этой точки — Олимпиады", — цитирует Коу Independent.

По словам Коу, только когда он будет абсолютно уверен в чистоте россиян, они будут допущены к соревнованиям.

Кроме того, россиянин должен будет доказать, что он сам и его тренеры "не замешаны в манипулировании и удалении данных Московской антидопинговой лаборатории".

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 9 декабря российских спортсменов отстранили от международных соревнований на 4-летний срок. У России есть возможность в течение 21 дня подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.

Позже WADA озвучило официальное решение по России на Евро-2020.

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