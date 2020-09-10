Названа причина смерти "Мистера Вселенная": спортивные итоги 9 сентября

Александр Чеканов Другие виды спорта 09:21, 10.09.2020

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу принял решение жить на клубной базе из-за ультрас команды, а украинская чемпионка Анжелика Терлюга рассказала о самом экстремальном сексе.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 9 сентября.

Кроме того, стала известна причина смерти "Мистера Вселенная" Якуб Шубрт. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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