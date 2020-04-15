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15 апреля • обновлено в 10:36
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Названа дата следующего турнира UFC

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Президент UFC Дэйна Уайт пообещал, что его организация первой вернется к нормальному режиму проведения турниров. Первое событие запланировано на 9 мая.

Как сообщает информагентство ESPN, 9 мая в Рио-де-Жанейро должен был состояться UFC 250. Вариант с организацией турнира в Бразилии уже отпал, но дата планируемого возобновления поединков под эгидой промоушна пока остается прежней.

Дэйна Уайт

Дэйна Уайт

Уайт заявил, что у него уже есть потенциальный кард UFC 250. Он включает в себя три чемпионских поединка: Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи, Генри Сехудо – Доминик Круз и Аманда Нуньес – Фелиция Спенсер.

Президент организации отказался раскрывать информацию о месте проведения турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее событие UFC 249 было перенесено на неопределенный срок.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
UFC
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