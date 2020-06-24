Навка рассказала о боли и обиде из-за Украины, не участвовавшей в параде Победы

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, комментируя парад в честь победы в Великой Отечественной войне, который прошел 24 июня в Москве, вспомнила про Украину.

Знаменитая спортсменка отметила, что ей обидно не видеть представителей нашей страны в этом мероприятии.

"Мне как уроженке Украины очень неприятно, больно и обидно, что именно сегодня Украина не принимала участия", – написала Навка у себя в Istagram.

Экс-фигуристка искренне надеется, что что ситуация изменится и она снова увидит представителей всех бывших республик на брусчатке Красной площади, "проходящих в едином Параде посвященном одной общей победе".

"Хочу, чтобы все потомки знали настоящую историю, которая была, а не ту, которую сейчас пытаются исказить во имя своей выгоды и политики, переврав и перевернув всё с ног на голову", – добавила бывшая спортсменка.

Татьяна Навка вместе с семьей на параде в Москве Instagram Татьяны Навки

Ранее Навка, которую вместе с мужем - пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым - госпитализировали с COVID-19, рассказала, что поборола коронавирус.