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11 февраля • обновлено в 13:59
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Александр Липенко
Александр Липенко
спортивный обозреватель Все статьи автора

Насыщенный 2020-й: что будет происходить в мире спорта

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Спортивное меню 2020 года разнообразное – турниры, чемпионаты на любой вкус. Несомненно, главные события – Олимпийские игры в Токио (с 24 июля по 9 августа) и финальный турнир футбольного Евро-2020 с участием сборной Украины. Матчи 24 сборных пройдут на 12 стадионах 11 стран Европы с 12 июня по 12 июля. Такую акцию в УЕФА решили внедрить в честь 60-летия проведения первого чемпионата Европы. Сейчас же поговорим о других соревнованиях.

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С 12 по 23 февраля в итальянской Антхольц-Антерсельве пройдет чемпионат мира по биатлону. На предыдущем мировом первенстве золотую медаль в гонке преследования завоевал Дмитрий Пидручный, а женская эстафетная четверка в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко выиграла "бронзу". В итоге с двумя медалями наша сборная стала пятой в общекомандном зачете. Кстати, после чемпионата мира продолжатся еще соревнования на Кубок мира, который завершится последним, девятым, этапом в норвежском Холменколлене 20-22 марта.

С 16-го по 22-е марта в канадском Монреале награды чемпионата мира разыграют фигуристы. К сожалению, среди фаворитов этого первенства нет украинских спортсменов. Свои некогда неплохие позиции наша страна утратила. Будем наблюдать за выступлениями мастеров других стран.

С 21 по 26 апреля в Киеве впервые пройдет чемпионат Европы по бадминтону. Ожидается участие 280 спортсменов из 41 страны Старого Света. На этом чемпионате завершается отбор лицензий на Олимпиаду-2020 в Токио. Так что борьба будет очень напряженной.

С 8 по 24 мая в швейцарских городах Лозанна и Цюрих пройдут матчи чемпионата мира по хоккею. За награды поспорят 16 сильнейших сборных высшего дивизиона, среди них – и четыре сборные из постсоветского хоккейного пространства: Россия, Казахстан, Латвия и Беларусь. Среди же фаворитов – действующий чемпион мира сборная Финляндии, а также команды России, Швеции и Чехии.

Национальная сборная Украины низко опустилась в мировом табеле о ранге, "прозябая" в третьем дивизионе мирового первенства, и в апреле будет играть в польском Катовице с командами Эстонии, Японии, Литвы, Польши и Сербии. Задача наша – повыситься в классе, но выполнить ее будет делом нелегким.

С 25 августа по 6 сентября, следом за Олимпиадой в Токио пройдут Паралимпийские игры, на которых выступят около 4400 спортсменов.

* * *

Традиционно на протяжении года проходят четыре главные турнира – Большого шлема. Первый из них, Открытый чемпионат Австралии, с участием мастеров большой ракетки проходил с 20 января по 2 февраля. В турнире женщин победила американка Софья Кенин, а вот у мужчин лучшим стал серб Новак Джокович.

2019 год выдался неплохим для наших теннисисток. Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере дошла до полуфинала и даже сделала это дважды за сезон. А 17-летняя Дарья Снигур стала победительницей юношеского Уимблдона и уже покоряет вершины во взрослом теннисе. "Выиграть Уимблдон – это моя мечта с детства. Я завершила юниорскую карьеру именно тут и теперь начинаю выступать только на профессиональных турнирах", - рассказывала Снигур. В этом сезоне от украинских спортсменок мы ждем не менее успешных результатов, а также возвращения на корт Катерины Бондаренко, которая прошлый сезон пропустила в связи с пополнением в семье.

Это не все чемпионаты и турниры 2020 года. Но о других мы поговорим в следующий раз.

Напоследок – несколько анекдотов от "Обозревателя".

1. Студент приходит на экзамен, открывает портфель, достает бутылки водки, ставит на стол.

- Вот вам три бутылки, поставьте мне три.

Профессор, беря пару бутылок:

- Я возьму две.

2. Скупой платит дважды! Пойду работать к скупому.

3. Разговаривают две подруги:

- Во время секса ты разговариваешь с мужчиной?

- А почему бы и нет, если рядом есть телефон.

4. Звонок ветеринару:

- Сейчас к вам придет моя теща со старой собакой. Так вы сделайте ей укол какого-нибудь самого сильного яду – чтоб не мучилась и сразу померла.

Ветеринар:

- А собачка одна найдет дорогу домой?

5. В публичном доме случился пожар. Все полыхает, из окон выпрыгивают проститутки и клиенты. Один из клиентов сумел спастись и радостно восклицает, обращаясь к небу: "Слава Богу! И деньги целы, и мальчиком остался".

6. Девушка – парню:

- А в тебе есть какая-то изюминка?

- О-о-о, во мне есть масса изюминок. Я практически кекс!

7. Вопрос на улице:

- Девушка, вы замужем?

- Нет.

- А почему?

- Да я не знаю… И пробуют, и хвалят, а не берут.

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Автор
Александр Липенко Александр Липенко
Темы
Паралимпиада-2020 Олимпиада-2020
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