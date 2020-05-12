"Настоящее позорище": Конор отметился очередным выпадом в адрес Хабиба

Михаил Морозов Другие виды спорта 12:18, 12.05.2020

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор отметился новым выпадом в адрес Хабиба Нурмагомедова, снова вспомнив россиянину отказ от участия в UFC 249.

"Хабиб, ты – настоящее позорище. Суетящаяся, прячущаяся крыса, как обычно. Я уже много раз об этом говорил. Все мы уже неоднократно это видели. Сейчас мы снова убедились в том, что и так было известно. Ты позоришь настоящие единоборства", – написал МакГрегор у себя в Twitter.

Конор МакГрегор и Хабиб Нурмагомедов
Insider

Ирландец также заявил, что после "уничтожения" всех бойцов в легком дивизионе перейдет в полусредний вес, и сообщил, что его следующий поединок состоится в июле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Конор бросил вызов Джастину Гэтжи, который стал обладателем временного титула в легком весе после победы над Тони Фергюсоном.

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