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Насиров поздравил украинских дзюдоистов с 9 медалями Кубка Европы

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Сборная Украины по дзюдо завоевала сразу девять медалей на этапе Кубка Европы в хорватском Дубровнике.

Президент национальной федерации Роман Насиров поздравил спортсменов с этим грандиозным успехом.

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"Поздравляю наших дзюдоистов, действительно сильное выступление на European Judo Cup Dubrovnik 2019! Команда возвращается домой с 9 медалями. "Золото": Александр Моисей (66 кг), Виталий Шепель (90 кг), Антон Савицкий (100 кг). "Серебро": Артем Фальковский (66 кг), Нодар Мачутадзе (+100 кг). "Бронза": Бегрибек Моргоев (60 кг), Владислав Гринчук (90 кг), Леонид Гасюк (+100 кг), Руслана Булавина (+78 кг)", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый украинский борец Жан Беленюк выиграл чемпионат Европы и поставил на место организаторов, которые назвали его россиянином.

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Тема
дзюдо
Персона
Роман Насиров
Место
ХорватияДубровник
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Станиславский Сергей
Станиславский Сергей
Классное у нас государство где коррупционеры занимаются само-пиаром!
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Moulder Margo
Moulder Margo
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