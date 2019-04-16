Насиров поздравил украинских дзюдоистов с 9 медалями Кубка Европы

Сборная Украины по дзюдо завоевала сразу девять медалей на этапе Кубка Европы в хорватском Дубровнике.

Президент национальной федерации Роман Насиров поздравил спортсменов с этим грандиозным успехом.

"Поздравляю наших дзюдоистов, действительно сильное выступление на European Judo Cup Dubrovnik 2019! Команда возвращается домой с 9 медалями. "Золото": Александр Моисей (66 кг), Виталий Шепель (90 кг), Антон Савицкий (100 кг). "Серебро": Артем Фальковский (66 кг), Нодар Мачутадзе (+100 кг). "Бронза": Бегрибек Моргоев (60 кг), Владислав Гринчук (90 кг), Леонид Гасюк (+100 кг), Руслана Булавина (+78 кг)", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый украинский борец Жан Беленюк выиграл чемпионат Европы и поставил на место организаторов, которые назвали его россиянином.

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