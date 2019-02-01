''Наркотики и проститутки'': у Хабиба сдали нервы из-за дисквалификации в UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в штыки воспринял решение Атлетической комиссии штата Невада о девятимесячной дисквалификации за драку после боя с Конором МакГрегором.

При этом спортсмену было предложено поучаствовать в социальной программе для уменьшения срока наказания. "Они сказали в социальном ролике поучаствовать. Вообще, штат Невада – это там, где официально разрешены наркотики, проституция, азартные игры. Пускай сами над собой работают. Были бойцы, которые два года не дрались, и у них пояс не забирали полтора года. Я-то готов драться, это они меня отстранили", – приводит слова Нурмагомедова SportBox.

Хабиб Нурмагомедов

Новости Наказание Хабиба за драку с МакГрегором вызвало истерику в команде россиянина

Как сообщал OBOZREVATEL:

Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора в так называемом бою десятилетия UFC удушающим приемом в четвертом раунде.

Сразу после остановки боя россиянин выпрыгнул из октагона и устроил массовую драку с членами команды соперника.

Дагестанский боец получил отстранение от боев на девять месяц, а также был оштрафован на 500 тысяч долларов.

Конор МакГрегор был дисквалифицирован на полгода и наказан штрафом в 50 тысяч.

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