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''Наркотики и проститутки'': у Хабиба сдали нервы из-за дисквалификации в UFC

1.9тЧитать материал на украинском

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в штыки воспринял решение Атлетической комиссии штата Невада о девятимесячной дисквалификации за драку после боя с Конором МакГрегором.

При этом спортсмену было предложено поучаствовать в социальной программе для уменьшения срока наказания. "Они сказали в социальном ролике поучаствовать. Вообще, штат Невада – это там, где официально разрешены наркотики, проституция, азартные игры. Пускай сами над собой работают. Были бойцы, которые два года не дрались, и у них пояс не забирали полтора года. Я-то готов драться, это они меня отстранили", – приводит слова Нурмагомедова SportBox.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Хабиб Нурмагомедов
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