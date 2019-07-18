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Наплевали на политику: сборная Украины прилетела в Москву на чемпионат мира

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Сборная Украины по художественной гимнастике выступит на юниорском чемпионате мира, который пройдет в Москве с 19 по 21 июля.

Наплевали на политику: сборная Украины прилетела в Москву на чемпионат мира

"Украинские гимнастки выступят на наших соревнованиях, все соответствующие документы нами были получены. За чей счет украинская делегация приехала в Москву? Точно не за наш счет", — цитирует ТАСС оргкомитет соревнований.

Представитель Федерации гимнастики Украины сообщил, что юниорская национальная команда по художественной гимнастике уже находится в Москве. Уже известно, что в заявке в личных соревнованиях Украину будет представлять Николь Красюк, в групповых упражнениях — Диана Баева, Виктория Денисенко, Алина Мельник, Дарья Щербакова, София Цыбуля и Мелания Тур.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2018 года министром спорта и молодежи Украины Игорем Ждановым был подписан указ, согласно которому спортсмены нашей страны не имеют права участвовать в проходящих на территории России соревнованиях.

Впоследствии министерство изменило решение, заменив полный запрет отказом финансирования из государственного бюджета выступлений украинских спортсменов на территории России.

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Тема
художественная гимнастика
Место
Россия Москва
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
«наплевали на УКРАИНСКУЮ политику» - так точнее :D
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