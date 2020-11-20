Наплевали на коронавирус: на матч в Австралии пришло рекордное количество зрителей

Михаил Морозов Другие виды спорта 11:19, 20.11.2020 Обновлено: 11:53, 20.11.2020

В Австралии на аналог Матча всех звезд по регбилиг между Квинслендом и Новым Южным Уэльсом на стадион в Брисбене пришли около 52 тысяч зрителей.

Как сообщает издание The Sun, это стало новым рекордом посещаемости событий в условиях пандемии коронавируса. Ранее наибольшее количество фанатов собралось на трибунах во время октябрьского поединка между регбийными сборными Новой Зеландии и Австралии.

Перед Матчем всех звезд правительство Квинсленда полностью отменило ограничение на посещение спортивных событий. Раньше стадион можно было заполнить на 75%.

Фанаты на Матче всех звезд
The Sun
Фанаты Квинсленда
The Sun
Фанаты Нового Южного Уэльса
The Sun
Фанаты регбилиг
The Sun

Отметим, что в стране за последние сутки было зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных составляет 1374 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австралия оказалась в шаге от победы над коронавирусом.

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