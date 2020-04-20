Напал на Хабиба: Конор МакГрегор опубликовал фото своего ареста

Александр Чеканов Другие виды спорта 23:34, 20.04.2020

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор в социальной сети Instagram вспомнил свой арест за нападение на автобус, в котором находился россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Инцидент произошел в апреле 2018 года и заставил ирландца пересмотреть взгляды на жизнь. Он также запостил снимок для обложки известного журнала о единоборствах.

"Я приказал себе вернуть все свои силы, и это было сделано. Никогда не поздно собрать свои силы и подняться на более высокий уровень. Никогда не поздно! На какой бы стадии мы ни находились. Всегда есть высшая сила. Снимок с обложки Fighters Only был сделан в кулуарах после моего последнего боя. Тяжелая работа. Фокус. Переосмысление = результат!" – написал Конор.

Как сообщал OBOZREVATEL, американец Тони Фергюсон обозвал Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора тряпками.

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