Напал на Хабиба: Конор МакГрегор опубликовал фото своего ареста

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор в социальной сети Instagram вспомнил свой арест за нападение на автобус, в котором находился россиянин Хабиб Нурмагомедов.
Инцидент произошел в апреле 2018 года и заставил ирландца пересмотреть взгляды на жизнь. Он также запостил снимок для обложки известного журнала о единоборствах.
I ordered all of my powers back to me and the order was followed. It is never to late to summon our powers and advance to higher ground. Never, ever too late! Whatever stage we are at. There is always higher power, and there is always higher ground. Good luck! The cover shot was taken backstage post my last bout. Thank you @fightersonlymag Hard work. Focus. Re dedication = Results!
"Я приказал себе вернуть все свои силы, и это было сделано. Никогда не поздно собрать свои силы и подняться на более высокий уровень. Никогда не поздно! На какой бы стадии мы ни находились. Всегда есть высшая сила. Снимок с обложки Fighters Only был сделан в кулуарах после моего последнего боя. Тяжелая работа. Фокус. Переосмысление = результат!" – написал Конор.
Как сообщал OBOZREVATEL, американец Тони Фергюсон обозвал Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора тряпками.
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