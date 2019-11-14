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14 ноября • обновлено в 11:02
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"Намного больше!" У Хабиба рассказали про космические гонорары

1.1т
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Менеджер Ризван Магомедов, представляющий интересы чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о гонораре российского бойца за бой с американцем Дастином Порье.

По его словам, сумма гонорара значительно превышает озвученные ранее 6 миллионов долларов.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

Eurosport

"6 миллионов – это заниженная цифра. Он получил намного больше. Хабиб за бой с Порье заработал намного больше, чем за бой с МакГрегором. На сегодня Хабиб – очень большое имя. Нам не нужен МакГрегор или кто-либо другой, чтобы получить большой гонорар. И не нужно делать какие-то громкие поступки, чтобы привлечь к себе внимание. Сегодня Хабиб – человек с мировым именем. Соответственно и гонорары у него достойные", – сказал Магомедов, чьи слова цитирует "Спорт-Экспресс".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Нурмагомедов победил Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Следующим соперником Хабиба станет американец Тони Фергюсон.

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Читайте все новости по теме "Хабиб – Порье" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Хабиб – Порье
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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