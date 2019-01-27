МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Не смог прийти: стали известны последствия нокаута для Емельяненко

3.2тЧитать материал на украинском

Российский боец Фёдор Емельяненко в первом раунде финального поединка Гран-при Bellator в тяжелом весе ММА был нокаутирован американцем Райаном Бейдером.

После завершения встречи россиянин не явился на пресс-конференцию, что стало неожиданностью. По словам представителя Емельяненко, после окончания боя с Бейдером Федор было наложено 9 швов.

Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

"Федору не потребовалась медицинская помощь, поскольку серьезных травм он не получил. Ему наложили девять швов сразу после боя в связи с рассечением", — приводит слова представителя команды Емельяненко ТАСС.

Новости
''Жалкое зрелище'': ''позорный нокаут'' Емельяненко шокировал россиян

После поединка известный экс-боец ММА Олег Тактаров заявил, что на поражение Федора повлияло присутствие Эдгара Запашного в его команде.

Бейдер в интервью рассказал, как нокаутировал Емельяненко, заявив, что долго тренировал этот удар.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Тема
MMA
Персона
Федор Емельяненко
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
7
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мишкин Александр
Мишкин Александр
Надо было подольше несколько раундов поиздеваться над этой тушкой "гордостью рассеи"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
кругом русню пиздять
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги