Не смог прийти: стали известны последствия нокаута для Емельяненко

Российский боец Фёдор Емельяненко в первом раунде финального поединка Гран-при Bellator в тяжелом весе ММА был нокаутирован американцем Райаном Бейдером.

После завершения встречи россиянин не явился на пресс-конференцию, что стало неожиданностью. По словам представителя Емельяненко, после окончания боя с Бейдером Федор было наложено 9 швов.

Федор Емельяненко

"Федору не потребовалась медицинская помощь, поскольку серьезных травм он не получил. Ему наложили девять швов сразу после боя в связи с рассечением", — приводит слова представителя команды Емельяненко ТАСС.

После поединка известный экс-боец ММА Олег Тактаров заявил, что на поражение Федора повлияло присутствие Эдгара Запашного в его команде.

Бейдер в интервью рассказал, как нокаутировал Емельяненко, заявив, что долго тренировал этот удар.

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