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''Нахр*на это надо?!'' Чемпион мира из РФ рассказал, как издеваются над юными спортсменками

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Чемпион мира 1993 года по фигурному катанию Александр Жулин рассказал об ужасах в женском спорте. Бывший российский фигурист отметил, что из-за тяжелых условий девочки в дисциплине "созревают" позже положенного и сталкиваются с огромными проблемами со здоровьем.

"Тренеры искусственно сдерживают развитие девочек. У них до 19 лет нет "женских дел", зато они прыгают тройной аксель. Нахр*на это надо, если потом эти фигуристки не могут родить детей? Это то же самое, как сказать спортсмену: "Давай, принимай допинг! Да, у тебя начнутся проблемы с потенцией, ничего не будет шевелиться, зато ты станешь первым", - цитирует Жулина портал tut.by.

Александр Жулин

Александр Жулин

instagram.com/aleksandr_zhulin

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При этом бывший спортсмен объяснил, почему фигуристы соглашаются на такие испытания.

"Перед человеком в такой ситуации стоит страшный выбор. Некоторые идут на риск, понимая, сколько лет уже отдали спорту, они хотят стать чемпионами, заработать много денег, но им не всегда хватает мозгов подумать о последствиях", - раскритиковал спортсменов Жулин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фигуристка Елизавета Туктамышева ошарашила поклонников откровенным номером на этапе Гран-при Skate Canada. Свое показательное выступление 21-летняя чемпионка мира и чемпионка Европы 2015 года устроила под трек Бритни Спирс Toxic, во время которого разделась до нижнего белья.

Читайте все новости по теме "фигурное катание" на OBOZREVATEL.

Тема
фигурное катание
Место
Россия
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