''Нахр*на это надо?!'' Чемпион мира из РФ рассказал, как издеваются над юными спортсменками

Чемпион мира 1993 года по фигурному катанию Александр Жулин рассказал об ужасах в женском спорте. Бывший российский фигурист отметил, что из-за тяжелых условий девочки в дисциплине "созревают" позже положенного и сталкиваются с огромными проблемами со здоровьем.

"Тренеры искусственно сдерживают развитие девочек. У них до 19 лет нет "женских дел", зато они прыгают тройной аксель. Нахр*на это надо, если потом эти фигуристки не могут родить детей? Это то же самое, как сказать спортсмену: "Давай, принимай допинг! Да, у тебя начнутся проблемы с потенцией, ничего не будет шевелиться, зато ты станешь первым", - цитирует Жулина портал tut.by.

Александр Жулин instagram.com/aleksandr_zhulin

При этом бывший спортсмен объяснил, почему фигуристы соглашаются на такие испытания.

"Перед человеком в такой ситуации стоит страшный выбор. Некоторые идут на риск, понимая, сколько лет уже отдали спорту, они хотят стать чемпионами, заработать много денег, но им не всегда хватает мозгов подумать о последствиях", - раскритиковал спортсменов Жулин.

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