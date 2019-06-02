Над Россией нависла угроза отстранения от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Такое решение может быть принято из-за допингового скандала с участием российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Его отстранили от соревнований на два года из-за пропуска допинг-тестов. Спортсмен предоставил поддельные документы, которые подтверждали его болезнь во время сдачи тестов, сообщает The Sunday Times.

Источники, знакомые с ходом расследования, утверждают, что справку о болезни Лысенко выдала несуществующая клиника. В документах были указаны выдуманные имена врачей и поддельные реквизиты. По адресу, где якобы находится медучреждение, расположено разрушенное здание.

В причастности к фальсификации документов заподозрили сотрудников Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Собеседник издания отметил, что в случае подтверждения обвинений Россию отстранят от участия в Олимпиаде-2020.

Новости Россию выгнали из международной спортивной организации

Ранее сообщалось, что Россия может быть отстранена от участия ОИ-2020 года, если выяснится, что данные из Московской антидопинговой лаборатории, переданные Всемирному антидопинговому агентству, были фальсифицированы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Из-за допинговых махинаций после Олимпийских игр-2014 в Сочи Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В сентябре 2018 года WADA восстановило Россию в правах, выдвинув условие, что не позднее 1 января 2019 года организация должна была предоставить доступ экспертам к базам данных о результатах допинг-проб российских спортсменов.

Если WADA повторно исключит РУСАДА, это может лишить Россию права принимать участие в международных турнирах, в частности, чемпионате Европы по футболу, Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также первенствах мира и континента по хоккею.

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