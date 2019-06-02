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Над Россией нависла угроза отстранения от Олимпиады-2020

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Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Такое решение может быть принято из-за допингового скандала с участием российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Его отстранили от соревнований на два года из-за пропуска допинг-тестов. Спортсмен предоставил поддельные документы, которые подтверждали его болезнь во время сдачи тестов, сообщает The Sunday Times.

Источники, знакомые с ходом расследования, утверждают, что справку о болезни Лысенко выдала несуществующая клиника. В документах были указаны выдуманные имена врачей и поддельные реквизиты. По адресу, где якобы находится медучреждение, расположено разрушенное здание.

В причастности к фальсификации документов заподозрили сотрудников Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Собеседник издания отметил, что в случае подтверждения обвинений Россию отстранят от участия в Олимпиаде-2020.

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Ранее сообщалось, что Россия может быть отстранена от участия ОИ-2020 года, если выяснится, что данные из Московской антидопинговой лаборатории, переданные Всемирному антидопинговому агентству, были фальсифицированы.

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Темы
допинговый скандалОлимпиада-2020
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