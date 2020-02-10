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10 февраля • обновлено в 05:20
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"Начало порно": Елизавета Туктамышева вызвала переполох в сети

2.2т
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева вызвала переполох среди своих фанатов, опубликовав новое фото в социальной сети Instagram.

Спортсменка, которая известна своими выступлениями с элементами стриптиза, выложила снимок в образе учительницы. "А ты подготовил сегодня домашку?" – подписала фото фигуристка.

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В комментариях поклонники россиянки восхитились ее красотой и сравнили Елизавету с актрисой фильмов для взрослых. "Это выглядит как начало порно", "Елизавета Сергеевна, только не вызывайте родителей", "Нет, я хочу остаться на доп.занятия", "Можно в порно сниматься", "Самая красивая, самая вульгарная, самая женственная!", "Нет, хочу наказание!", "Мечта девятиклассника", "Училка из Playboy", – пишут пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елизавета Туктамышева разделась во время одного из прокатов и запустила флешмоб, предложив остальным спортсменам последовать ее примеру.

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Читайте все новости по теме "фигурное катание" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
фигурное катание
Персона
Елизавета Туктамышева
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