Начались судороги: украинца "задушили" в схватке на Европейских играх - опубликовано видео

Украинский борец греко-римского стиля Алексей Калиниченко, выступающий в категории до 67 кг, стал участником неприятного инцидента в малом финале на II Европейских играх-2019.

Во время бронзовой схватки белорус Сослан Дауров смог провести удушающий прием, после которого украинец остался лежать на спине, лишь судорожного дергая руками и ногами. Прибывшие медики оказали первую помощь нашему спортсмену и он продолжил выступление, проиграв в итоге 2:3.

Калиниченко - Дауров НОК Украины

Калиниченко - Дауров НОК Украины

Калиниченко - Дауров НОК Украины

Калиниченко - Дауров НОК Украины

Новости Гимн Украины на Европейских играх произвел фурор на стадионе в Минске

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский боксер Виктор Выхрист стал чемпионом II Европейских игр. В кровавом поединке в супертяжелом весе 27-летний чемпион Европы из Кременчуга одолел француза Мурада Алиева.

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