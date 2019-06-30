ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Начались судороги: украинца "задушили" в схватке на Европейских играх - опубликовано видео

Читать материал на украинском

Украинский борец греко-римского стиля Алексей Калиниченко, выступающий в категории до 67 кг, стал участником неприятного инцидента в малом финале на II Европейских играх-2019.

Во время бронзовой схватки белорус Сослан Дауров смог провести удушающий прием, после которого украинец остался лежать на спине, лишь судорожного дергая руками и ногами. Прибывшие медики оказали первую помощь нашему спортсмену и он продолжил выступление, проиграв в итоге 2:3.

Калиниченко - Дауров

Калиниченко - Дауров

НОК Украины

Калиниченко - Дауров

Калиниченко - Дауров

НОК Украины

Калиниченко - Дауров

Калиниченко - Дауров

НОК Украины

Калиниченко - Дауров

Калиниченко - Дауров

НОК Украины

Новости
Гимн Украины на Европейских играх произвел фурор на стадионе в Минске

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский боксер Виктор Выхрист стал чемпионом II Европейских игр. В кровавом поединке в супертяжелом весе 27-летний чемпион Европы из Кременчуга одолел француза Мурада Алиева.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Европейские игры 2019" на OBOZREVATEL.

Темы
Европейские игры 2019Греко-римская борьба
Место
БеларусьМинск
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel