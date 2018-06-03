На знаменитого российского тренера на турнире упала стена: момент попал на видео

Знаменитый российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова едва не получила серьезные травмы головы во время выступления гимнастки Анастасии Сергеевой на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

Стена из декораций размером 3х6 м упала на пол, задев при этом и Винер-Усманову. Соревнования были приостановлены на пять минут, так как упавшая конструкция загородила проход, через который спортсменки выходили на ковер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что документальный фильм "За гранью" (Over The Limit) польского режиссера Марты Прус шокировал общественность, сообщает финская газета Ilta-Sanoma. В этой ленте была показана беседа олимпийской чемпионки Маргариты Мамун и тренера Ирины Винер-Усмановой.