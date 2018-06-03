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На знаменитого российского тренера на турнире упала стена: момент попал на видео

1.1тЧитать новость на украинском

Знаменитый российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова едва не получила серьезные травмы головы во время выступления гимнастки Анастасии Сергеевой на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

Стена из декораций размером 3х6 м упала на пол, задев при этом и Винер-Усманову. Соревнования были приостановлены на пять минут, так как упавшая конструкция загородила проход, через который спортсменки выходили на ковер.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что документальный фильм "За гранью" (Over The Limit) польского режиссера Марты Прус шокировал общественность, сообщает финская газета Ilta-Sanoma. В этой ленте была показана беседа олимпийской чемпионки Маргариты Мамун и тренера Ирины Винер-Усмановой.

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Тема
художественная гимнастика
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