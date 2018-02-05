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На зависть моделям: российская чемпионка по боксу восхитила сеть сексуальным фото

3.5тЧитать новость на украинском

Чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова, выступающая в смешанных единоборствах ММА, восхитила поклонников сексуальным фото.

26-летняя спортсменка опубликовала в Instagram эффектный снимок в боди, на котором боец-модель позирует с фиолетовыми волосами и роскошной татуировкой на ноге. Девушка отметила, что ее не смущает критика в адрес накачанных ног.

"Иногда могу сказать про красиво прокаченную девушку, что она прекрасна, как породистая лошадка, не муравей, если вы понимаете о чем я. Когда другие девушки говорят, мол боюсь, что от тренировок будут лошадиные ноги, спешу успокоить их, ведь для этого нужно и вспахивать в зале, как конь. Когда мне говорят, что у меня лошадиные ноги, не обижаюсь. Лошадки прекрасны потому что", – написала Янькова.

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При этом большинство пользователей в сети в восторге от красоты спортсменки.

"Тело на зависть всем моделям!"; "Вау, обалденно"; "Прекрасна от макушки до пяток"; "Невероятно красивая! И ноги прекрасны!"; "Просто роскошная"; "Хорошие ноги, даже очень, врут завистники", - пишут в комментариях.

Иногда могу сказать про красиво прокаченную девушку, что она прекрасна, как породистая лошадка, не муравей, если вы понимаете о чем я.🐜😁 Когда другие девушки говорят, мол боюсь, что от тренировок будут лошадиные ноги, спешу успокоить их, ведь для этого нужно и вспахивать в зале, как конь. Когда мне говорят, что у меня лошадиные ноги, не обижаюсь. Лошадки прекрасны потому что.😁🐎 📸@kristinarenkova

Публикация от anastasia_yankova 🐲🐉 (@anastasia_yankova)

Ранее "Обозреватель" сообщал, что знаменитая чемпионка мира из Украины снялась в сногсшибательной фотосессии.

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