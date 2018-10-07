''На весь мир опозорил Россию'': Хабиба затравили в сети свои же болельщики

Русские болельщики крайне негативно отнеслись к выходке своего бойца Хабиба Нурмагомедова после чемпионского боя с ирландцем Конором МакГрегором. Фанаты не смогли простить чемпиону UFC то, что он победив, бросился затем драться со зрителями.

"Бой года - лютый позорняк, как по стилю боя, так и по поведению участников", "Хабиб моральный урод - он это лишний раз подтвердил, устроив такое позорище после боя. У меня нет слов, на весь мир опозорил мою страну", - пишут в комментариях юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL Нурмагомедов (26-0) победил МакГрегора (21-3) удушающим приемом в четвертом раунде. Первая защита титула чемпиона UFC в легком весе состоялась в Лас-Вегасе (США) на легендарной арене "Т-mobile".

После победы дагестанец перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах.

Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Также Нурмагомедова облили пивом.