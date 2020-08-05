Первый этап "Тура Польши" завершился страшной аварией и массовым завалом.

На финише голландцы Дилан Груневеген и Фабио Якобсен боролись за победу – Якобсен начал обгон оппонента на последних метрах, и представитель команды Jumbo-Visma вытолкнул соотечественника из Deceunicnk Quick Step прямо в ограждения на скорости 80 км/ч.

Помимо участников инцидента различные травмы получили более десятка гонщиков. Результат Груневегена аннулирован – скорее всего, он получит длительную дисквалификацию.

Как сообщает Евроспорт, Якобсена доставили в больницу в тяжелом состоянии и ввели в искусственную кому.

Велогонка Тур Польши: момент аварии

Велогонка Тур Польши: момент аварии на финише

Велогонка Тур Польши: медики оказывают помощь велосиедистам, попавшим в аварию

Велогонка Тур Польши: медики оказывают помощь пострадавшим

Велогонка Тур Польши: работают спасатели

Как сообщал OBOZREVATEL, перспективный австралийский велосипедист Джейсон Лоундес был насмерть раздавлен автомобилем. Инцидент произошел во время тренировки.