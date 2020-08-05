Велогонка в Польше завершилась страшной аварией. Момент попал на видео
Авария Фабио Якобсена.
Первый этап "Тура Польши" завершился страшной аварией и массовым завалом.
На финише голландцы Дилан Груневеген и Фабио Якобсен боролись за победу – Якобсен начал обгон оппонента на последних метрах, и представитель команды Jumbo-Visma вытолкнул соотечественника из Deceunicnk Quick Step прямо в ограждения на скорости 80 км/ч.
Помимо участников инцидента различные травмы получили более десятка гонщиков. Результат Груневегена аннулирован – скорее всего, он получит длительную дисквалификацию.
Как сообщает Евроспорт, Якобсена доставили в больницу в тяжелом состоянии и ввели в искусственную кому.
Велогонка Тур Польши: момент аварии
Велогонка Тур Польши: момент аварии на финише
Велогонка Тур Польши: медики оказывают помощь велосиедистам, попавшим в аварию
Велогонка Тур Польши: медики оказывают помощь пострадавшим
Велогонка Тур Польши: работают спасатели
Как сообщал OBOZREVATEL, перспективный австралийский велосипедист Джейсон Лоундес был насмерть раздавлен автомобилем. Инцидент произошел во время тренировки.