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4 декабря • обновлено в 09:50
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На турнире ММА произошел двойной нокдаун: спортивные итоги 3 декабря

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На турнире по смешанным единоборствам в Португалии произошел уникальный случай с двойным нокдауном, а известная украинская спортсменка засветилась в откровенном видео.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 3 декабря.

Кроме того, тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова обстебали после жеребьевки Евро-2020. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
MMA Золотой мяч Евро-2020
Персоны
Энтони Джошуа Станислав Черчесов Александр Усик Василий Ломаченко
Тег
сборная России по футболу
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