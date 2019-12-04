На турнире ММА произошел двойной нокдаун: спортивные итоги 3 декабря

На турнире по смешанным единоборствам в Португалии произошел уникальный случай с двойным нокдауном, а известная украинская спортсменка засветилась в откровенном видео.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 3 декабря.

Кроме того, тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова обстебали после жеребьевки Евро-2020. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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