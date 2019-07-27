Два трупа: с участниками чемпионата мира случилась ужасная трагедия

В одном из ночных клубов южнокорейского города Кванджу в результате обрушения внутреннего балкона погибли два человека, более 13 получили травмы.

Инцидент случился в ночном клубе Coyote Ugly около 2 часов ночи по местному времени. Из 13 травмированных девять человек – ватерполисты из команд США, Новой Зеландии, Италии, Бразилии и Голландии, праздновавшие окончание чемпионата мира по водным видам спорта.

Colapso de club nocturno mata a dos en Corea del Sur pic.twitter.com/I5qDJzfq8o — Rafael Grullón (@RafaelGrulln) July 27, 2019

"Это ужасная трагедия. Игроки нашей мужской и женской команды отмечали победу, и случился обвал балкона в клубе. Сердцем мы с пострадавшими в этом инциденте", – сказал исполнительный директор американской ватерпольной команды Кристофер Рэмзи.

Капитан новозеландской мужской команды Мэтт Смолл сказал, что он почувствовал, как пол буквально провалился у него под ногами.

"Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пять-шесть метров, и после этого все стали выбегать из клуба. Мы упали на голову людям, которые были прямо под нами. Были шокированы случившимся, пытались потом как-то помочь, но толком мало что могли сделать. Очень переживали, когда пытались посчитать, все ли из команды на месте. В общем, находились в шоке", – рассказал Смолл.

Погибшие являлись гражданами Республики Корея, они не были связаны с чемпионатом мира.

Травмы, полученные пострадавшими, не являются серьезными. Восемь человек уже вернулись в деревню спортсменов после осмотра врачами, один остается в больнице для дальнейшего лечения в связи с незначительной операцией по поводу травмы ноги, сообщают РИА Новости.

Как сообщал OBOZREVATEL, на футбольном матче в штате Арканзас (США) произошел несчастный случай. Во время игры школьного первенства между "Меном" и "Дарденеллом" на поле рухнул столб с закрепленными на нем прожекторами.

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