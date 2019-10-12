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12 октября • обновлено в 15:04
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На чемпиона мира по каратэ напали четверо таджиков и поплатились: фото последствий

8.2т Читать материал на украинском

Четверо граждан Таджикистана пострадали после нападения на многократного чемпиона мира по каратэ Дениса Кухарева.

Кухарев вместе со своим товарищем Алексеем Коковиным приехали в Екатеринбург, чтобы провести мастер-класс ученикам местных спортшкол. Уже после занятий парни зашли в метро, где у них завязался конфликт с четырьмя мужчинами. По словам Алексея, нападавшие были очень агрессивными и даже пытались залезть в их карманы, сообщает Telegram-канал "Мутко-против".

На чемпиона мира по каратэ напали четверо таджиков и поплатились: фото последствий

"После сборов сходили поужинать. Возвращались: переходили дорогу к метро. В дверях на вход столкнулись с молодым человеком, который пихнул на нас дверь. Алексей сказал ему, что тут вход, а выход рядом. Он отреагировал агрессивно и за нас зацепился", — сказал спортсмен в интервью "КП".

Он пояснил, что после этого они с товарищем спокойно продолжили спускаться, но внизу их ждали еще три человека, которые предложили молодым людям "поговорить".

"Мы пытались избежать конфликта. Говорили, что нам не о чем с ними разговаривать. Они стали нас зажимать, руками трогать, чуть ли не в карманы лезть. Завязалась драка, зачинщиками были они", - отметил Кухарев.

Закончилось все быстро — нападавшие через несколько секунд оказались в партере и были переданы сотрудникам полиции. Одному из них даже потребовалась помощь медиков.

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каратэ
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Таджики прямо как хо хлы в 2014 году.
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70rus xxx
70rus xxx
Не зря говорят:не толкай незнакомого,можно очнутся без зубов.
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