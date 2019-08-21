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На ЧМ танцор из России ударил партнершу кулаком в лицо

1.4т Читать материал на украинском

На чемпионате мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе произошел громкий скандал с участием российской пары Кирилла Паршакова и Анны Гудыно, который являются мужем и женой.

Паршаков после выступления ударил партнершу кулаком в лицо. Это заметили организаторы конкурса и дисквалифицировали танцора. После Анне предложили написать заявление на своего мужа, но девушка отказалась, сообщает Евроспорт.

"Вчера был полуфинал чемпионата мира, после танца мы поругались, из-за того что не все получилось. Жаль, что наши эмоции увидели организаторы, и неправильно восприняли их. Обидно, что такая ситуация привела к дисквалификации", - прокомментировала ситуацию пара.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть личные фотографии девушки.

На ЧМ танцор из России ударил партнершу кулаком в лицо

Instagram

На ЧМ танцор из России ударил партнершу кулаком в лицо

Instagram

На ЧМ танцор из России ударил партнершу кулаком в лицо

Instagram

На ЧМ танцор из России ударил партнершу кулаком в лицо

Instagram

На ЧМ танцор из России ударил партнершу кулаком в лицо

Instagram

На ЧМ танцор из России ударил партнершу кулаком в лицо

Instagram

На ЧМ танцор из России ударил партнершу кулаком в лицо

Instagram

На ЧМ танцор из России ударил партнершу кулаком в лицо

Instagram

На ЧМ танцор из России ударил партнершу кулаком в лицо

Instagram

На ЧМ танцор из России ударил партнершу кулаком в лицо

Instagram

На ЧМ танцор из России ударил партнершу кулаком в лицо

Instagram

На ЧМ танцор из России ударил партнершу кулаком в лицо

Instagram

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