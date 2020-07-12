На "Бойцовском острове" состоялся UFC 251: все результаты и видео

На "Бойцовском острове" расположенном на Ясе в Абу-Даби состоялся турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251.

В главном событии чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (16-1) победил Хорхе Масвидаля (35-13) и защитил титул.

Усман - Масвидаль

Усман - Масвидаль

Усман - Масвидаль

Бой продлился 5 раундов, где чемпион имел преимущество в борьбе, а также в большинстве разменов. В итоге Усман победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46)

Другие бои:

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски (22-1) в матче-реванше победил Макса Холлоуэя (21-6) раздельным решением судей: 48-47, 48-47, 47-48.

Роуз Намаюнас (10-4) взяла реванш у Джессики Андраде (20-8), победив раздельным решением судей: 29-28, 29-28, 28-29.

Аманда Рибас (10-1) победила Пейдж Ванзант (8-5) сабмишеном в первом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в со-главном бою UFC 251 Петр Ян нокаутом выиграл чемпионский бой за вакантный пояс в легчайшем весе, став вторым чемпионом UFC из России.