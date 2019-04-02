"Мы окружены": Хабиб пересказал свой разговор с Путиным

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, что президент РФ Владимир Путин просил его не поддаваться на провокации после победы над ирландцем Конором МакГрегором.

По словам дагестанца, после боя полицейские отвели его вместе с командой в подтрибунное помещение, чтобы освободить стадион от фанатов.

Путин и Нурмагомедов stav.kp.ru

"Окружили нас, сказали, что не скоро получится выйти со стадиона", — цитирует бойца sport24.

В этот момент Нурмагомедову сообщили о звонке от Путина.

"Он позвонил, спросил: "Как дела?" Я ответил, что мы окружены, а это значит, что они от нас не уйдут", — пересказал беседу боец.

Напомним, что российский чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов (26-0) в своей первой защите титула чемпиона UFC в легком весе победил ирландца Конора МакГрегора (21-3). Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.

При этом поединок ознаменовался грандиозным скандалом: после его остановки россиянин выпрыгнул из клетки и набросился на спарринг-партнера МакГрегора. После этого на арене началось настоящее побоище, которое остановили только силами полиции.

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