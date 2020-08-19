Мы жрали допинг, это правда, – российский комментатор Губерниев

Знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев признал, что российские спортсмены принимали допинг, но заявил, что сейчас таких проблем у РФ нет.

"Сейчас этого нет. Мы сейчас говорим про старые грехи, которые мы тоже признаем. Мы жрали допинг, это правда, проблемы были. Но мы эти проблемы осознали и попытались как-то захлопнуть эту крышку. То, что у нас были проблемы на сочинской Олимпиаде, это понятно, но выиграть хотелось. Хотя, наверное, можно было бы сделать это как-то иначе. Еще раз повторяю, сейчас никаких проблем с допингом у российской сборной в любом виде спорта практически нет. Только какие-то единичные случаи", – заявил Губерниев в интервью на YouTube-канале "А поговорить?"

Напомним, что 9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия во всех крупных международных соревнованиях на четыре года. Спортсмены из РФ могут выступать на турнирах исключительно в нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который стал главным свидетелем в допинговом скандале России, заявил, что РФ должна быть полностью отстранена от Олимпиады в Токио.