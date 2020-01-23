"Муляж": отец Хабиба сделал громкое заявление о бое МакГрегора и Серроне

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап считает, что поединок Конора МакГрегора и Дональда "Ковбоя" Серроне имеет договорной характер.

"Разве вы не подозреваете? Всё вы понимаете, ещё и лучше, чем я. Это не бой, это – муляж! Мы видели раньше, как на самом деле дерётся Серроне. Это даже не было похоже на бой. UFC надо было вернуть Конора. А за счёт чего? Нужна была победа", – цитирует Нурмагомедова-старшего агентство Чемпионат.

Бой МакГрегор - Серроне

Он также объяснил, почему ирландский боец не достоин реванша против Хабиба.

"С чего мы должны давать ему реванш? Чемпион соглашается на реванш, когда соперник даёт ему тяжёлый бой или выигрывает. А здесь не было даже пяти раундов, когда судьи определяли победителя", – добавил Абдулманап.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор заработал невероятные деньги за поединок против Дональда Серроне.

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