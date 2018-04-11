Мотогонщик неожиданно поиздевался над ведущей в эфире

Курьезный эпизод произошел во время трансляций польского чемпионата по мотогонкам. Храбрая журналистка решила взять интервью у участника заезда прямо во время соревнований.

Девушка не рассчитала погодные условия в которых проводилась гонка, а конкретнее - наличие огромного количества воды на трассе. Спортсмен неожиданно газанул, обдав работницу СМИ огромной порцией "лечебной" грязи.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть на этот инцидент, который попал в прямой эфр трансляции.

Как сообщал ранее "Обозреватель" известный мотогонщик попал в огненную аварию на этапе в Португалии.

Отметим, что иногда в прямой эфир попадает не только смешные казусы, но и трагедии.