Мотогонщик нелепо упустил победу, начав праздновать до финиша. Видео

Михаил Морозов Другие виды спорта 11:04, 25.12.2020 Обновлено: 11:12, 25.12.2020

Мотогонщик Андре Вериссимо глупо упустил победу на этапе Superbike Brazil, который прошел на автодроме в Гоянии.

На официальной странице SkyNews в Twitter появился ролик, на котором можно увидеть эпичное завершение этого заезда. Фаворит сезона повернул на финишную прямую и решил отпраздновать первое место, считая, что никто из соперников его уже не догонит.

Вериссимо отпустил педаль газа, встал на ноги и вскинул руки вверх. Через пару секунд он все же решил проверить, на каком расстоянии находятся соперники, и быстро понял, что теряет лидерство. Бразилец сразу вернулся в сиденье, но уже не успел набрать достаточную для победы скорость, заняв третью позицию.

Эта гонка стала последней в нынешнем сезоне. Несмотря на финишный конфуз, Вериссимо остался лидером общего зачета и завоевал чемпионство по итогам восьми заездов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии на гонках серии "Супербайк" умер местный мотоциклист Матеус Барбоза. Он не справился с управлением и на высокой скорости врезался в металлическое ограждение.

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