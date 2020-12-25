Мотогонщик нелепо упустил победу, начав праздновать до финиша. Видео

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
5,3 т.
MotoGP

Мотогонщик Андре Вериссимо глупо упустил победу на этапе Superbike Brazil, который прошел на автодроме в Гоянии.

На официальной странице SkyNews в Twitter появился ролик, на котором можно увидеть эпичное завершение этого заезда. Фаворит сезона повернул на финишную прямую и решил отпраздновать первое место, считая, что никто из соперников его уже не догонит.

Вериссимо отпустил педаль газа, встал на ноги и вскинул руки вверх. Через пару секунд он все же решил проверить, на каком расстоянии находятся соперники, и быстро понял, что теряет лидерство. Бразилец сразу вернулся в сиденье, но уже не успел набрать достаточную для победы скорость, заняв третью позицию.

Эта гонка стала последней в нынешнем сезоне. Несмотря на финишный конфуз, Вериссимо остался лидером общего зачета и завоевал чемпионство по итогам восьми заездов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии на гонках серии "Супербайк" умер местный мотоциклист Матеус Барбоза. Он не справился с управлением и на высокой скорости врезался в металлическое ограждение.

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