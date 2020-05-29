Молодая украинская легкоатлетка Карина Вегнер покорила сеть: фото красотки

Другие виды спорта 14:14, 29.05.2020

18-летняя украинская легкоатлетка Карина Вегнер, которая специализируется в прыжках с шестом, обладает невероятно привлекательной внешностью.

Она родилась в семье легкоатлетов – ее родители Олег и Елена Вегнер являются заслуженными тренерами Украины. Карина пошла по их стопам и с самого детства занимается спортом.

Карина Вегнер
@_karinavegner_

После начала боевых действий на Донбассе их семья была вынуждена покинуть родной Донецк и переехать в Луцк, который произвел на них хорошее впечатление.

Карина не только является перспективной легкоатлеткой и входит в состав юношеской сборной Украины, но и любит радовать подписчиков яркими снимками на своей странице в Instagram.

Карина Вегнер
@_karinavegner_
Карина Вегнер
@_karinavegner_
Карина Вегнер
@_karinavegner_
Карина Вегнер
@_karinavegner_
Карина Вегнер
@_karinavegner_
Карина Вегнер
@_karinavegner_
Карина Вегнер
@_karinavegner_

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летняя чемпионка Украины среди юниоров Мария Буряк поразила своей красотой.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

"Пришельцы из космоса-2": президент без штанов, или Что общего у Зеленского и Лени-Космоса

Телеведущему Пояркову вручили обвинение в угрозах Зеленскому. Документ

Саакашвили поздравил украинских пограничников с праздником оккупантов

ВСУ мощно ударили по наемникам России на Донбассе: у врага серьезные потери

Российские врачи признались в причастности к войне на Донбассе