18-летняя украинская легкоатлетка Карина Вегнер, которая специализируется в прыжках с шестом, обладает невероятно привлекательной внешностью.

Она родилась в семье легкоатлетов – ее родители Олег и Елена Вегнер являются заслуженными тренерами Украины. Карина пошла по их стопам и с самого детства занимается спортом.

Карина Вегнер @_karinavegner_

После начала боевых действий на Донбассе их семья была вынуждена покинуть родной Донецк и переехать в Луцк, который произвел на них хорошее впечатление.

Карина не только является перспективной легкоатлеткой и входит в состав юношеской сборной Украины, но и любит радовать подписчиков яркими снимками на своей странице в Instagram.

Карина Вегнер @_karinavegner_

Карина Вегнер @_karinavegner_

Карина Вегнер @_karinavegner_

Карина Вегнер @_karinavegner_

Карина Вегнер @_karinavegner_

Карина Вегнер @_karinavegner_

Карина Вегнер @_karinavegner_

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