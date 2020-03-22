МОК выступил с официальным заявлением по Олимпиаде-2020

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение о судьбе Летних Олимпийских игр в Токио-2020 из-за пандемии коронавируса будет принято в течение 4 недель.

Томас Бах

"Жизни людей превыше всего, включая проведение Игр. Главный принцип МОК – забота о здоровье всех вовлеченных лиц и содействие сдерживанию распространения вируса. Мы все работаем для того, чтобы надежда стольких спортсменов, национальных олимпийских комитетов и международных федераций со всех пяти континентов исполнилась: чтобы Олимпийский огонь стал светом в конце этого темного туннеля, который мы проходим все вместе, не зная, насколько длинным он будет", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте МОК.

По словам Баха Международный олимпийский комитет начал подробные обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.

"Мы хотим оценить развитие ситуации в области здравоохранения во всем мире и ее влияние на Олимпийские игры, включая их возможную отсрочку. Мы напряженно работаем и уверены, что завершим обсуждения в течение ближайших четырех недель", – подытожил Бах.

Ранее главы государств – членов "Большой семерки" в ходе видеоконференции обсудили возможность переноса летних Олимпийских игр-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не считает необходимым переносить Олимпиаду-2020 в Токио.

14 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские игры в Токио (24 июля по 9 августа) состоятся как и было запланировано, несмотря на пандемию коронавируса.

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