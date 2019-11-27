МОК выгораживает Россию: появились новые детали допингового скандала

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд считает, что Международный олимпийский комитет выступает против жестких санкций в отношении РФ в деле с допингом.

По словам норвежского политика, "нет никаких оснований доверять МОК в этой ситуации".

Линда Хеллеланд NTB SCANPIX

"Мы ждем решения уже четыре года. МОК находится под сумасшедшим давлением, пытаясь найти выход из положения. На кону стоят большие деньги. Если такую большую страну, как Россия, не допустят до чемпионата Европы по футболу, летних и зимних Олимпийских игр, это станет серьезным ударом для МОК. Но участники крупнейшего в мире допингового скандала должны ответить за свои ошибки", – сказала Хеллеланд в интервью NRK.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из российских политиков назвал новый виток допингового скандала со спортсменами из РФ проявлением русофобии, а также заговором западных стран против России.

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