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29 ноября • обновлено в 11:59
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МОК выгораживает Россию: появились новые детали допингового скандала

7.1т
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Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд считает, что Международный олимпийский комитет выступает против жестких санкций в отношении РФ в деле с допингом.

По словам норвежского политика, "нет никаких оснований доверять МОК в этой ситуации".

Линда Хеллеланд

Линда Хеллеланд

NTB SCANPIX

"Мы ждем решения уже четыре года. МОК находится под сумасшедшим давлением, пытаясь найти выход из положения. На кону стоят большие деньги. Если такую большую страну, как Россия, не допустят до чемпионата Европы по футболу, летних и зимних Олимпийских игр, это станет серьезным ударом для МОК. Но участники крупнейшего в мире допингового скандала должны ответить за свои ошибки", – сказала Хеллеланд в интервью NRK.

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Как сообщал OBOZREVATEL, один из российских политиков назвал новый виток допингового скандала со спортсменами из РФ проявлением русофобии, а также заговором западных стран против России.

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Автор
Денис Карпов
Темы
МОК допинговый скандал
Место
Норвегия
Тег
WADA
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Ш. Олег
Ш. Олег
Где находится штаб-квартира WADA? В североамериканском, канадском Монреале. По-моему, это является исчерпывающим ответом на вопрос, почему эта контора в своём стремлении загнобить Россию не останавливается даже перед прямыми нападками на МОК - организацию, на теле которой, по сути своей, паразитирует и за счёт которой живёт. Вероятно, Международное Допинговое Агенство, как любой паразит, не понимает, что если высосет все соки из хозяина, то сдохнет само. Судя по всему, противостояние американцев и европейцев распространилось уже и на спорт, и Россия, к сожалению, оказалась инструментом в борьбе бульдогов под ковром, в которой Америка пытается восстановить изрядно потрёпанное за последние годы доминирование в мире, а Европа - впервые за послевоенное время - осмеливается его оспаривать. Что ж, поглядим, кто кого. Лично мне ближе европейцы. И если МОК удастся поставить WADA на место, заткнув ей рот, буду рад. Во-первых, потому, что в таком случае Россия останется в большом спорте, а во-вторых, потому что это будет ещё одна оплеуха американцам, очередная потеря реноме: мир увидит, что заокеанский лев уже не тот - погрузнел, одряхлел, утратил хватку… Акела промахнулся, в общем. Пора Акеле петь песню прощания и уступать место другим. :)
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5
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Ш. Олег
Ш. Олег
Мельничук Олександр, можливо. А в чому саме я, на Ваш погляд, помиляюсь?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ш. Олег, АНАЛІТИК,але якийсь косоокий.
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