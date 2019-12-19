МОК лишил Украину олимпийского "золота"

Знаменитый украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий (на фото) лишен золотой медали Олимпийских игр 2012 года, сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета (МОК).
33-летний уроженец Донецка обязан будет вернуть полученные за победу олимпийские медаль, диплом и значок.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 декабря прошлого года Торохтий был временно отстранен от участия в соревнованиях по решению Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Причиной такого развития событий послужил проваленный допинг-тест нашего спортсмена. В пробе украинского атлета был обнаружен анаболический агент дегидрохлорметилтестотерон.
IWF дисквалифицировала Торохтия на 2 года (с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года).
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