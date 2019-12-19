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19 декабря • обновлено в 23:59
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МОК лишил Украину олимпийского "золота"

МОК лишил Украину олимпийского "золота"
Результат спортсмена на Олимпиаде в Лондоне аннулирован
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Знаменитый украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий (на фото) лишен золотой медали Олимпийских игр 2012 года, сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета (МОК).

33-летний уроженец Донецка обязан будет вернуть полученные за победу олимпийские медаль, диплом и значок.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 24 декабря прошлого года Торохтий был временно отстранен от участия в соревнованиях по решению Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Причиной такого развития событий послужил проваленный допинг-тест нашего спортсмена. В пробе украинского атлета был обнаружен анаболический агент дегидрохлорметилтестотерон.

IWF дисквалифицировала Торохтия на 2 года (с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года).

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Читайте все новости по теме "тяжелая атлетика" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Темы
тяжелая атлетика МОК допинговый скандал
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Яворская Людмила
Яворская Людмила
Нееееет, это политическая дубинка! Вада-украинофобы, все нам назло, надо свою олимпиаду устраивать. .
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
За АНАБОЛИЧЕСКИЙ СТЕРОИД НА 2 ГОДА? А ЛОВЧЕВА ЗА BШИBЫЙ ПЕПТИД, КОТОРЫЙ НИ XPEHA НЕ ДАЁТ НА 4 ОТСТРАНИЛИ! ПРОСТО БЛEBOTИHA ВАША ВАДА!
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ой, та вы шооо... Украинец допинг жрал? Тююю...
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4
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Кристина Стефанова, Как ты можешь так говорить,это же невозможно.Наверное кляты москали подсыпали.
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