Одиозный российский комментатор Дмитрий Губерниев хамством отреагировал на петицию с требованием отстранить знаменитого тренера Татьяну Тарасову от комментирования фигурного катания.

"Сейчас многие критикуют Тарасову, но я хочу ее поддержать! Она комментатор, вызывающий настоящие, неподдельные эмоции! Тарасову можно любить или ненавидеть, главное, равнодушных нет! Свободу Тарасовой! Раздражение – приятная эмоция! Все, кто подписывают петиции против телевизионных комментаторов, могут смело идти в жопу!" – написал Губерниев у себя в Instagram.

16 декабря болельщики призвали отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении. Петиция появилась на сайте Change.org. По мнению фанатов, Тарасова непрофессиональна, так как предвзято относится к некоторым спортсменам, среди которых олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Накануне олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал Тарасову, посоветовав недовольным россиянам "сосать".

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