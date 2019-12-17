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17 декабря • обновлено в 23:27
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"Могут смело идти в ж*пу!" Губерниев послал россиян

1.7т
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Одиозный российский комментатор Дмитрий Губерниев хамством отреагировал на петицию с требованием отстранить знаменитого тренера Татьяну Тарасову от комментирования фигурного катания.

"Сейчас многие критикуют Тарасову, но я хочу ее поддержать! Она комментатор, вызывающий настоящие, неподдельные эмоции! Тарасову можно любить или ненавидеть, главное, равнодушных нет! Свободу Тарасовой! Раздражение – приятная эмоция! Все, кто подписывают петиции против телевизионных комментаторов, могут смело идти в жопу!" – написал Губерниев у себя в Instagram.

"Могут смело идти в ж*пу!" Губерниев послал россиян

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16 декабря болельщики призвали отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении. Петиция появилась на сайте Change.org. По мнению фанатов, Тарасова непрофессиональна, так как предвзято относится к некоторым спортсменам, среди которых олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Накануне олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал Тарасову, посоветовав недовольным россиянам "сосать".

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Автор
Максим Богданов
Персона
Дмитрий Губерниев
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну и зачем, мягко выражаясь, нам эта новость?
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