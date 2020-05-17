"Могут лишь орать и нести ахинею": Ягудин раскритиковал "показывающий чушь" "Первый канал"

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин обрушился с критикой на главный федеральный телеканал РФ.

Алексей Ягудин

В передаче Андрея Малахова "Пусть говорят" рассказывалось, что Ягудин вместе с актером Маратом Башаровым якобы избили бейсбольными битами журналистов, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

"Любую ахинею СМИ подхватывают. Ладно, когда никому не нужная псевдоблогерша клевещет на меня, что я 10 лет назад избивал битами журналистов. И исходит из прочитанной желтой статьи 10-летней давности, когда она сама в детский сад ходила. Это еще забавно, учитывая, что я в своей жизни ни разу не дрался. Но когда это показывают на "Первом канале"? Давайте я оденусь в костюм человека-паука и сделаю заявление, что этот персонаж существует, и на самом деле это я. Такую чушь тоже на "Первом канале" покажут, а всякие СМИ для кликбейта поддержат? У меня вопрос к программе "Пусть говорят", приглашающей псевдоперсон, которые кроме как орать и нести ахинею ничего не могут", - цитирует Ягудина СЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Ягудин не смог сдержать эмоций, комментируя новость о том, что Россия отправила в Северную Корею 25 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи.