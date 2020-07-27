Модель после расставания с футболистом "Динамо" снялась в эротической фотосессии

Киевская модель Даша Савина, которая недавно рассталась с футболистом "Динамо" Владиславом Супрягой, впечатлила своих подписчиков обнаженной фотосессией.

У себя в Instagram красотка выложила снимки, сделанные фотографом Анной Михайловой. В кадре обнаженная Даша позирует перед камерой, прикрывшись нарядом, созданным из белых цветов.

Даша Савина снялась без одежды Instagram Даши Савиной

Даша Савина обнаженная Instagram Даши Савиной

Даша Савина топлес Instagram Даши Савиной

Даша Савина в откровенной фотосессии Instagram Даши Савиной

Даша Савина в обнаженной фотосессии Instagram Даши Савиной

Даша Савина с цветами вместо одежды Instagram Даши Савиной

Даша Савина в авто Instagram Даши Савиной

Даша Савина в красном платье Instagram Даши Савиной

Даша Савина на пробежке Instagram Даши Савиной

Напомним, что в 2019 году Супряга стал чемпионом мира до 20 лет в составе сборной Украины. В финальном матче против Южной Кореи нападающий сделал дубль.

Даша учится в киевском университете имени Тараса Шевченко, активно занимается спортом, посещая разнообразные тренировки, и модельной деятельностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савина порадовала многочисленных Instagram-подписчиков сексуальным роликом.