Многократный чемпион Армении погиб на войне в Карабахе

Михаил Морозов Другие виды спорта 14:25, 5.10.2020 Обновлено: 14:27, 5.10.2020

Многократный чемпион Армении по пауэрлифтингу Татул Арутюнян умер во время военных действий в Нагорном Карабахе.

Как сообщается на официальной странице государственной федерации пауэрлифтинга, спортсмен погиб во время ожесточенных боев в Арцахе. В организации выразили соболезнования родным и близким Арутюняна.

Татул Арутюнян умер во время военных действий в Нагорном Карабахе
Facebook Федерации пауэрлифтинга Армении

Напомним, утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул новый конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Правительства Армении и непризнанного Карабаха объявили военное положение.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Европы по вольной борьбе Арсен Арутюнян поехал на войну против Азербайджана в Нагорный Карабах. Ранее футбольное первенство Армении было приостановлено из-за военного положения.

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