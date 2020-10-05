Многократный чемпион Армении погиб на войне в Карабахе

Многократный чемпион Армении по пауэрлифтингу Татул Арутюнян умер во время военных действий в Нагорном Карабахе.

Как сообщается на официальной странице государственной федерации пауэрлифтинга, спортсмен погиб во время ожесточенных боев в Арцахе. В организации выразили соболезнования родным и близким Арутюняна.

Напомним, утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул новый конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Правительства Армении и непризнанного Карабаха объявили военное положение.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Европы по вольной борьбе Арсен Арутюнян поехал на войну против Азербайджана в Нагорный Карабах. Ранее футбольное первенство Армении было приостановлено из-за военного положения.