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''Мне плевать, что я хорошо бился'': МакГрегор отреагировал на поражение от Нурмагомедова

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Боец смешанных единоборств UFC Конор МакГрегор лаконично прокомментировал поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединка за чемпионский пояс в легком весе.

После боя президент промоушна Дэна Уайт подошёл к ирландцу и отдал ему должное, отметив, что тот хорошо бился, но два года вне октагона также сказались на нём. Конор не воспринял утешение со стороны Уайта, ответив: "Мне плевать, что я хорошо бился. Я хотел его опозорить!".

Как сообщал OBOZREVATEL Нурмагомедов (26-0) победил МакГрегора (21-3) удушающим приемом. Первая защита титула чемпиона UFC в легком весе состоялась в Лас-Вегасе (США) на легендарной арене "Т-mobile".

''Мне плевать, что я хорошо бился'': МакГрегор отреагировал на поражение от Нурмагомедова

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После победы дагестанец перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах.

Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Также Нурмагомедова облили пивом.

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Темы
UFCМакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
Место
СШАЛас-Вегас
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Хотел перднуть, и нечаянно усрался.
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