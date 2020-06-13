Митингующие в США отомстили за расизм памятнику Шварценеггеру

Статуя легендарного бодибилдера и актера Арнольда Шварценеггера пострадала во время очередной акции движения Black Lives Matter ["Жизни темнокожих важны" - интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения] в американском Коламбусе.

Протестующие закрасили красной краской кулаки скульптуры Арни, написав рядом на асфальте: "Кровь на твоих руках".

Instagram/nicksstrengthpower

Как сообщал OBOZREVATEL, темнокожий американец Джордж Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе после жестоких действий полиции во время задержания. Это событие вызвало бурную реакцию жителей Америки и привело к массовым беспорядкам в более чем 20 штатах страны.

Ранее знаменитый британский боксер Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) пришел на протест "Black Lives Matter" в Уотфорде на костылях.

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