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Мировой рекордсмен среди юношей отказался выступать за сборную России

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
2,7 т.
Российский легкоатлет Матвей Волков решил выступать за сборную Беларуси

Российский легкоатлет Матвей Волков решил выступать за сборную Беларуси (Источник фото - bookmaker-ratings.com.ua).

Российский легкоатлет Матвей Волков, который является одним из самых перспективных прыгунов с шестом в мире, принял решение выступать за сборную Беларуси.

"Нами было принято решение переехать в союзное государство – Беларусь. Речь о смене нашего гражданства не идет, речь идет о получении вида на жительство, которое дает право выступать за легкоатлетическую федерацию Беларуси, и он получит право выступать на международных соревнованиях", – цитирует слова отца и тренера легкоатлета Константина издание ТАСС.

Причиной такого решения стал бессрочный запрет на выступление российских спортсменов даже под нейтральным флагом после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила штраф в размере 5 миллионов долларов организации World Athletics.

Отметим, что 16-летний Волков установил мировой рекорд по прыжкам с шестом в своей возрастной категории, покорив отметку в 5,5 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила о готовности сменить гражданство.

легкая атлетика
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