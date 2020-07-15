Мировой рекордсмен среди юношей отказался выступать за сборную России

Российский легкоатлет Матвей Волков, который является одним из самых перспективных прыгунов с шестом в мире, принял решение выступать за сборную Беларуси.

"Нами было принято решение переехать в союзное государство – Беларусь. Речь о смене нашего гражданства не идет, речь идет о получении вида на жительство, которое дает право выступать за легкоатлетическую федерацию Беларуси, и он получит право выступать на международных соревнованиях", – цитирует слова отца и тренера легкоатлета Константина издание ТАСС.

Причиной такого решения стал бессрочный запрет на выступление российских спортсменов даже под нейтральным флагом после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила штраф в размере 5 миллионов долларов организации World Athletics.

Отметим, что 16-летний Волков установил мировой рекорд по прыжкам с шестом в своей возрастной категории, покорив отметку в 5,5 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила о готовности сменить гражданство.