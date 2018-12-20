''Мировое признание'': украинская дзюдоистка Белодед получила престижную награду

Чемпиона мира по дзюдо Дарья Белодед победила в номинации "Мировое признание" на церемонии "Спортивное созвездие-2018", которая проходит на НСК "Олимпийский" в четверг, 20 декабря.

Дарья Белодед Международная федерация дзюдо

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил президент Федерации дзюдо Украины Роман Насиров. "Завершаем успешный спортивный год. Прямо сейчас на НСК "Олимпийский" церемония "Спортивное созвездие-2018". Лучшие спортсмены и тренеры нашей страны традиционно в декабре собираются на "Созвездии". Особая гордость – номинация «Мировое признание» нашей дзюдоистки Даши Белодед! Фантастические результаты Даши этого года вдохновляют всех нас на новые победы", – написал он.

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Напомним, Дарья Белодед в 2018 году выиграла чемпионат мира в Баку, став самой юной победительницей мирового первенства в истории дзюдо.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Белодед возглавила рейтинг лучших дзюдоисток мира в категории 48 килограмм.