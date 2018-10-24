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/Другие виды спорта

Мир ''кинул'' атлетов из России

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) объявила список номинантов на звание лучшего легкоатлета года. Среди спортсменов не оказалось ни одного представителя из России.

В десятку претендентов на звание лучшего легкоатлета года по версии ИААФ вошли кенийские бегуны Тимоти Черут, Элиуд Кипчоге и Эммануэль Корир, американцы Кристиан Коулман и Ноа Лайлз, прыгун с шестом из Швеции Арман Дюплантис, южноафриканский прыгун в длину Луво Маньонга, а также французский многоборец Кевин Майер, новозеландец Томас Уолш и бегун из Катара Абдеррахман Самба.

Победитель будет выбран по итогам трех этапов голосования. На первом проголосуют члены совета федерации, затем на выборах выступят ассоциации-члены ИААФ, а в последнюю очередь в социальных сетях в голосовании примут участие болельщики.

Обладатели наград будут объявлены 4 декабря на специальной церемонии награждения, которая пройдет в Монако.

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pompadur marselina
pompadur marselina
Если бы России не было, ее стоило бы придумать!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Российских спортсменов заслуженно боятся, а над нацистскими скакунами бандерами давно все отсмеялись.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
А кто из номинантов украинец?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Крымчанин Юрий, никого.Но главное,что типа Россию "обделили"🤣
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